Какие поступки совершил Гвидон в сказке о царе Салтане?? кто скажит дам 15 баллов

Гость: Гость:

Главный герой, царь Салтан, выбрал себе жену из трех девушек, которые рассказывали о том, что они подарят царю. Молодая жена подарила царю сына Гвидона. Но не обошлось без козней бабы Бабарихи, которая подстроила так, что царь повелел посадить царицу и сына в бочку и кинуть в море. Но волны выкинули мать и дитя на волшебный остров, где они построили город и стали им править. Гвидон вырос, стал красивым, сильным, мужественным и очень справедливым царем. Однажды он спас от злых когтей хищной птицы белоснежную лебедь. Она превратилась в красавицу, которая помогла Гвидону увидеться с отцом. Трижды она его превращала то в комара, то в шмеля, и Гвидон прилетал во дворец к царю. Также Царевна-лебедь подарила Гвидону три чуда. Служить ему стали тридцать три богатыря, которые живут в морской пучине и выходят на берег охранять царство Гвидона. Вторым подарком стала поющая белка, которая грызет изумрудные орехи. Третьим чудом стала она сама. Царевна показала свою красоту молодому царю, который незамедлительно на ней женился. Царь Салтан все-таки приехал к Гвидону в гости и узнал свою супругу, повинился перед ней и сыном, а также с позором изгнал из города бабу Бабариху и ее приспешников.