10 предложений с чередующимися корнями 6 класс

Русский язык
10 предложений с чередующимися корнями 6 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ночном небе блестят далекие, недостижимые звезды. ( чередоване корней блест - блист) Остров Мадагаскар расположен в Индийском океане. ( чередование корней лаг-лож) Великий художник сотворил произведение искусства. (чередование корней твор - твар) В окошке соседнего дома загорелся свет. ( гор-гар) Мать приучает детей застилать по утрам кровать (стел-стил) Ближе к ночи во всем домах задернуты шторы (дер - дир) Учителя спорят между собой о новых правилах русского языка. (спор - спар) Родители запирают сына дома за плохое поведение (пер - пир) Детей из школы забирает бабушка (бер-бир) Дизайнер измеряет размер своего нового проекта (мер - мир)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Удобным способом разделите произведениен на 11 и найдите значени частного 15×88×3; 11??22×33
Ответить
Биология
Как дышат жесткокрылые?
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста! Куда уехал Чацкий? В пьесе "Горе от Ума".( Грибоедов Александр Сергеевич)
Ответить
Другие предметы
Доклад на тему Микроорганизмы в различных средах.
Ответить
Другие предметы
В семье четверо детей им 05:08 13:15 лет детей зовут Аня Боря Вера и Галя сколько лет ка??дому ребёнку если одна девочка ходит детский сад Аня стар...
Ответить