В семье четверо детей им 05:08 13:15 лет детей зовут Аня Боря Вера и Галя сколько лет ка??дому ребёнку если одна девочка ходит детский сад Аня старше Боре и сумма лет они веры делится на три

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В семье четверо детей им 05:08 13:15 лет детей зовут Аня Боря Вера и Галя сколько лет ка??дому ребёнку если одна девочка ходит детский сад Аня старше Боре и сумма лет они веры делится на три

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