В семье четверо детей им 05:08 13:15 лет детей зовут Аня Боря Вера и Галя сколько лет ка??дому ребёнку если одна девочка ходит детский сад Аня старше Боре и сумма лет они веры делится на три
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В семье четверо детей им 05:08 13:15 лет детей зовут Аня Боря Вера и Галя сколько лет ка??дому ребёнку если одна девочка ходит детский сад Аня старше Боре и сумма лет они веры делится на три
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В детский сад ходит Галя, потом Боря, Аня, а Вера самая старшая( вроде так) 5 лет -Гале 8 лет - Боре 13 лет - Ане 15 лет - Вере
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