Что такое транспортир ? и что такое бисиктриса ? помогите добрые люди ?? и зачем оно вообще нужно чьо им делать ???

Математика

Что такое транспортир ? и что такое бисиктриса ? помогите добрые люди ?? и зачем оно вообще нужно чьо им делать ???

Автор: Гость