Что такое транспортир ? и что такое бисиктриса ? помогите добрые люди ?? и зачем оно вообще нужно чьо им делать ???

Математика
Что такое транспортир ? и что такое бисиктриса ? помогите добрые люди ?? и зачем оно вообще нужно чьо им делать ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Транспортир-это такая линейка для определения градусный меры угла.. Биссектриса луч выходящий из вершины угла и делящий угол на да равных угла
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