ПОЖАЛУЙСТА!!! запишите имена твоих земляков-героев,чьи подвиги связаны с выполнен??е воинского долга живу в балашихе
Обществознание
ПОЖАЛУЙСТА!!! запишите имена твоих земляков-героев,чьи подвиги связаны с выполнен??е воинского долга живу в балашихе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван Андреевич Флеров, командир батареи "Катюша" у нас еще 3 школа в честь него названа.
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