Әдепі бала- арлы бала сөйлем құрау

Қазақ тiлi
Әдепі бала- арлы бала сөйлем құрау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ӘДЕПТІ БАЛА АРЛЫ БАЛА ӘДЕПСІЗ БАЛА СОРЛЫ БАЛА ДЕГЕН МАКАЛ ЖАЙДАН ЖАЙ АЙТЫЛМАГАН.ҮЛКЕНГЕ ҚҰРМЕТ ІШІГЕ ІЗЕТ КӨРСЕТСЕН МІНЕ СЕНІ АТА АНАҢ ҚАЛАЙ ТӘРБИЕЛЕГЕНІН БІЛУГЕ БОЛАДЫ СОНДЫКТАН ДОСТАР ТЕК КАНА ӘДЕПТІ БАЛДАР БОЛЫП ЖҮРЕЙІК.
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