Решите пж буду благодарна!

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Решите пж буду благодарна!
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2.panda 3. Kangaroo 4. Parrot 5. 6. Leopard 7 Lezard 8. Tiger 9.
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