Написать сообщение о блюде народа России.

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Написать сообщение о блюде народа России.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ру́сская ку́хня — традиционная кухня . Отличительная особенность блюд русской крестьянской кухни — практически не встречается такой приём как жарка. Как правило, пища готовилась в печи, поэтому очень широко используются варка, тушение, томление. Также для русской кухни характерна заготовка овощей и плодов при помощи квашения, соления и мочения. Однако для современных вариантов русских блюд жарка является равноправным процессом приготовления наряду с остальными. В частности, жарке подвергаются блины и оладьи, яйца, многие виды мясных блюд.
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