Решите пожалуйста уравнения, номер 3 и 5 Пожалуйста
Алгебра
Решите пожалуйста уравнения, номер 3 и 5 Пожалуйста
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Гость:
Вот) вроде бы так нужно)))
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