Решите пожалуйста уравнения, номер 3 и 5 Пожалуйста

Алгебра
Решите пожалуйста уравнения, номер 3 и 5 Пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот) вроде бы так нужно)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!не поняла тему
Ответить
Математика
Вместо звездочки запишите наибольшее двузхначное число, удовлетворяющее условию признака делимости
Ответить
Немецкий язык
Переведите пожалуйста. Guten Tag! Sie wunschen? ( ) Konnen Sie mir helfen? ( ) Ja, naturlich. ( ) Was suchen Sie? ( ) Ich hatte gern ein...
Ответить
Математика
У Кати, Тани и Ани билеты в кинотеатр на её места под номерами 24 25 26 Кто на каком месте может сидеть Рассмотри все варианты
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста #171
Ответить