Выпиши из текста №1 выделенные сравнения использованные для описания облаков. Пр??рода любит нам загадывать загадки и рассказывать сказки.Посмотрите на небо. Оно преображается на глазах. Вот плывёт облако,(похожее на причудливы...
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Выпиши из текста №1 выделенные сравнения использованные для описания облаков. Пр??рода любит нам загадывать загадки и рассказывать сказки.Посмотрите на небо. Оно преображается на глазах. Вот плывёт облако,(похожее на причудливый терем).Но проходит немного времени и оно превращается в( корабль с парусами).Вот облачко ( точно белый медвежонок )догоняет( маму.) Вот (легкие белые всадники) проносятся среди белых башен.Это рождаются кучевые облака.Небо учит нас находить в мире удивительные подобья и сходства."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Облако похожее га причудливый терем 2.Вот облако точно белый медвежонок
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