Помогите плес нужно написать сочинение на тему " день рождения моей мамы" плееесс

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Вчера у моей мамы был День Рождения. Я очень люблю этот праздник, потому что всегда заранее готовлю маме подарок и покупаю цветы - её любимые белые хризантемы. В этом году я сделала подарок своими руками - красивую открытку и вазочку из глины. Праздник удался на славу! Было много гостей- родственники и мамины подруги. На столе было много вкусной еды- мы готовили накануне целый день всей семьёй! Мама была очень довольна, и гостям тоже всё понравилось. Я очень люблю свою мамочку и пожелала ей всегда оставаться молодой и красивой!