Помогите пожалуйста! Куда уехал Чацкий? В пьесе "Горе от Ума".( Грибоедов Александр Сергеевич)

Литература

Помогите пожалуйста! Куда уехал Чацкий? В пьесе "Горе от Ума".( Грибоедов Александр Сергеевич)

Автор: Гость