Доклад на тему Микроорганизмы в различных средах.

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Средой обитания микроорганизмов является воздух, вода, почва. Учитывая такое распространение микроорганизмов в природе, их классифицируют как: сапрофиты, их основной средой обитания служит почва; эпифиты, их среда обитания – это поверхность живых растений; паразиты – избрали местом обитания клетки хозяина.Почва является главным местом обитания микроорганизмов, поскольку в ней много питательных веществ, достаточно влаги, при этом нет резких перепадов температуры, нет воздействия прямых солнечных лучей. Наиболее богат на микроорганизмы чернозем или пахотные, удобряемые перегноем и влажные почвы, глубиной до 30 см. Здесь проживают бактерии, микроскопические грибы, дрожжи. Микроорганизмы участвуют в процессах образования, обогащения почв, тем самым влияя на их плодородие. Поэтому роль микроорганизмов в природе очень значима. Но в почве можно встретить и болезнетворные микроорганизмы возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены, других заболеваний, попадающих затем в воду, воздух.Еще одна благоприятная среда для жизни микроорганизмов – вода. В воду микроорганизмы попадают, смываемые дождями с почвы, с различными стоками. При этом открытые водоемы содержат намного больше микроорганизмов, нежели артезианская вода. Именно по этой причине водоемы являются опасным источником распространения холеры, брюшного тифа, дизентерии, других инфекций. В последнее время дополнительным источником загрязнения водоемов служит деятельность человека, прежде всего это загрязнение бытовыми, промышленными отходами, химическими веществами, сточными водами.В отличие от почвы, воды – воздух малопригоден для обитания микроорганизмов, ведь питательных веществ в нем нет, а влажность ниже необходимых для их развития пределов. Попадая в воздух с пылью, там они или погибают, или со временем в виде спор оседают на поверхности земли, различных предметов. Больше всего микроорганизмов над сушей, в крупных городах, в теплое время.Кожа человека, его внутренние органы являются излюбленным местом обитания микробов. К человеку микробы попадают из пищи, воды, воздуха. Больше всего микробов содержится в полости рта, поскольку наличие остатков пищи, температура, влажность, во многом благоприятствуют их развитию. Это микрококки, стрептококки, стафилококки, спирохета, вибрионы, различные палочки, дрожжи. Поэтому очень актуально поддерживать чистоту ротовой полости – регулярно чистить зубы, а после приема пищи полоскать рот, ну и конечно же мыть руки, особенно перед приемом пищи и по возвращению с улицы.