Удобным способом разделите произведениен на 11 и найдите значени частного 15×88×3; 11??22×33

Математика
Удобным способом разделите произведениен на 11 и найдите значени частного 15×88×3; 11??22×33
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(11*22*33):11 = (11*11*2*11*3):11 = 11*2*11*3=11*6*11=66*11=726
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