Как дышат жесткокрылые?

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Как дышат насекомые? У насекомых нет лёгких. Основная дыхательная система у них — трахеи. Трахеи насекомых — это сообщающиеся воздухоносные трубочки, которые открываются наружу по бокам тела отверстиями-дыхальцами. Тончайшие разветвления трахей — трахеолы — пронизывают всё тело, оплетая органы и проникая даже внутрь некоторых клеток. Таким образом кислород доставляется с воздухом непосредственно к месту его потребления в клетках тела, и газообмен обеспечивается без участия кровеносной системы. Многие живущие в воде насекомые кукол должны время от времени подниматься к поверхности, чтобы захватить воздух, т. е. у них дыхание тоже воздушное. Личинки комаров, долгоножек и некоторых других насекомых на время обновления запаса воздуха в трахейной системе «подвешиваются» снизу к поверхностной плёнке воды с помощью несмачиваемых жирных волосков. А водные жуки — водолюбы , плавунцы и клопы, например, гладыши — подышав у поверхности, уносят дополнительный запас воздуха с собой под воду под надкрыльями. У личинок насекомых, живущих в воде, во влажной почве и в тканях растений, большую роль играет также кожное дыхание.