Помогите Пж)) Это вроде легко, но я сомневаюсь = ) Задание в том что, надо исправить ошибки в предложениях. Первое я сделала, вот само предложение: Директор попросил секретаря пригласить к себе в кабинет. А правильно будет: Д...
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Помогите Пж)) Это вроде легко, но я сомневаюсь = ) Задание в том что, надо исправить ошибки в предложениях. Первое я сделала, вот само предложение: Директор попросил секретаря пригласить к себе в кабинет. А правильно будет: Директор попросил секретаря пригласить посетителя в свой кабинет. То есть надо поставить предложения по смыслу. 1) Он выдержан, умеет держать себя в ногах. 2) " Как ты себя ощущаешь?"- спрашиваем мы обычно у больного. 3) Знаете ли вы, ребята, как приучить себя проводить режим дня. 4) Врач велел медсестре принести себе чаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Он выдержан, умеет держать себя в руках.2) "Как ты себя чувствуешь?" - спрашиваем мы обычно у больного.3) Знаете ли вы, ребята, как приучить себя выполнять режим дня.4)Врач велел медсестре принести ему чаю.
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