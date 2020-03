И вот одна, пожалуйста)

Гость: Гость:

MC⊥(ABC) ; ∠MAC =30° ;∠ABC =90° , MC =BC . ----- ∠AMB - ? MC⊥(ABC)⇒ MC ⊥ CB . C другой стороны AB ⊥ CB (∠ABC =90°) , но CB есть проекция наклонной MB на плоскость (ABC) . По обратной теореме о трех перпендикуляров заключаем, что AB ⊥ BM (∠ABM=90°). cos(∠AMB) =MB/ AM. Обозначаем MC =CB=h ; Из ΔMCB ⇒MB =h√2. Из ΔMAC⇒AM =2h (∠BAC =30°) . cos(∠AMB) =MB/ AM =h√2/2h =√2/2. ∠AMB =45°.