Паскаль. Как написать программу для 2-х игроков. Баланс-это сумма их очков за игру. Но программа показывает ошибку, что делать?
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Паскаль. Как написать программу для 2-х игроков. Баланс-это сумма их очков за игру. Но программа показывает ошибку, что делать?
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