Знайдіть обєм бетонної плити вагою 25кН, густиною 2200кг/м3

Физика
Знайдіть обєм бетонної плити вагою 25кН, густиною 2200кг/м3
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Автор: Гость
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Гость:
Нада 25:2200 це і буде відповідь
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