Рассказ любой реки по плану. 1 Назвать реку 2 На каком материке находится 3 Исток 4 Устье 5 Направление течения 6 Приток 7 Питания реки 8 Хозяйственное использование

География
Рассказ любой реки по плану. 1 Назвать реку 2 На каком материке находится 3 Исток 4 Устье 5 Направление течения 6 Приток 7 Питания реки 8 Хозяйственное использование
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нил африка в середземне море Пн Голубой нил Подземные воды Вся африка
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