Помогите придумать название к плакату темы прихода весны

Українська література
Помогите придумать название к плакату темы прихода весны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна -красавица ,  воспевающий приход весны
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