Что такое лицензия? У моей подруги есть фоторедактор. Я спросила: она купила или взломала? Она говорит у нее лицензия. Объясните, пожалуйста, только не копируйте с интернета, а посторайтесь сами объяснить))

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Лицензия, это продукт полученный законным способом, иными словами подтвержденный и честный продукт. Например музыка - скачанная с пиратского сайта , и та-же музыка купленная. С первым случаем, есть некая вероятность что на вас подадут в суд за незаконное хранение музыки. В втором - вам нечего не будет, так как продукт сохраняет нормы автора и закона.