Усі річки україни шо починаются на букву с

Биология
Усі річки україни шо починаются на букву с
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Гость:
Стахід, Стир, Стрий, Серет, Смотрич, Случ, Сян, Середній Куяльник,  Синюха, Самара, Сейм, Сула, Салгир, Сіверський Донець, стара назва Дніпра - Славутич
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