Ғасыр көне қала алғашқы халық сөздерінің синонимі
Қазақ тiлi
Ғасыр көне қала алғашқы халық сөздерінің синонимі
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Гость:
Ғасыр- уақыт, заман, көне- ескі, қала- алғашқы- бірінші, негізгі, бастапқы халық- қауым, ел, жұрт, адамдар,
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