Переставь буквы местами и напиши названия блюд. Например щобр- борщ. Наривеки _____, ??ипро ___ .
Обществознание
Переставь буквы местами и напиши названия блюд. Например щобр- борщ. Наривеки _____, ??ипро ___ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вареники, гипро - пирог
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