Написати твір-роздум "Справжній друг,хто він?"(7-9 речень) Склад твору: 1.Теза 2.Дока?? 3.Висновок.

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Написати твір-роздум "Справжній друг,хто він?"(7-9 речень) Склад твору: 1.Теза 2.Дока?? 3.Висновок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Справжній друг має бути хазяїном свого слова, мати сучасні погляди на життя, уміти відстоювати свою точку зору. Ще я хочу, щоб людина, з якою я дружу, уміла поводитися в суспільстві і завжди залишалася самим собою. Я хочу, щоб він поважав людську особистість, а тому завжди був поблажливим, м’яким і поступливим. Якостей, які повинен мати справжній друг, дуже багато, але передусім він має бути дійсно справжнім, а не підробним. Справжній друг той, який прийде на допомогу завжди. Народна мудрість свідчить: «Не май ста рублів, а май сто друзів».
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