Почему в Архангельске стоит памятник Петру первому
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Почему в Архангельске стоит памятник Петру первому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр I лично был в Архангельске и открывал верфь, где были построены первые русские военные корабли.
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