Почему в Архангельске стоит памятник Петру первому

Окружающий мир
Почему в Архангельске стоит памятник Петру первому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр I лично был в Архангельске и открывал верфь, где были построены первые русские военные корабли.
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