В треугольнике ABC прямая MK, параллельная стороне AC, делит сторону BC на отрезки BK=15 KC=5 а сторону AB на BM AM. Найти длину отрезка MK, если AC=15

Геометрия

В треугольнике ABC прямая MK, параллельная стороне AC, делит сторону BC на отрезки BK=15 KC=5 а сторону AB на BM AM. Найти длину отрезка MK, если AC=15

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