В треугольнике ABC прямая MK, параллельная стороне AC, делит сторону BC на отрезки BK=15 KC=5 а сторону AB на BM AM. Найти длину отрезка MK, если AC=15
Геометрия
В треугольнике ABC прямая MK, параллельная стороне AC, делит сторону BC на отрезки BK=15 KC=5 а сторону AB на BM AM. Найти длину отрезка MK, если AC=15
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Гость:
Спиши вроде правильно.
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