Автомобиль движется равномерно горизонтально со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивл??ния движения равна 400Н. Определите работу совершенную двигателем автомобиля за 1 час. Помогите прошу и объясните я очень на вас надеюсь! Заран...

Физика

Автомобиль движется равномерно горизонтально со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивл??ния движения равна 400Н. Определите работу совершенную двигателем автомобиля за 1 час. Помогите прошу и объясните я очень на вас надеюсь! Заранее спасибо(!

Автор: Гость