Автомобиль движется равномерно горизонтально со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивл??ния движения равна 400Н. Определите работу совершенную двигателем автомобиля за 1 час. Помогите прошу и объясните я очень на вас надеюсь! Заран...
Физика
Автомобиль движется равномерно горизонтально со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивл??ния движения равна 400Н. Определите работу совершенную двигателем автомобиля за 1 час. Помогите прошу и объясните я очень на вас надеюсь! Заранее спасибо(!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=FS=F*(U/t)=400*(36/1)=14400 Дж
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