У мамы было 566544211 рублей , 26545 она потратила на платье , 44224 она потратила на ткфли и ??опоги , 109867она потратила на шубу . Сколько денег у нее останется чтобы купить машину ? ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Математика

У мамы было 566544211 рублей , 26545 она потратила на платье , 44224 она потратила на ткфли и ??опоги , 109867она потратила на шубу . Сколько денег у нее останется чтобы купить машину ? ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Автор: Гость