У мамы было 566544211 рублей , 26545 она потратила на платье , 44224 она потратила на ткфли и ??опоги , 109867она потратила на шубу . Сколько денег у нее останется чтобы купить машину ? ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Математика
У мамы было 566544211 рублей , 26545 она потратила на платье , 44224 она потратила на ткфли и ??опоги , 109867она потратила на шубу . Сколько денег у нее останется чтобы купить машину ? ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У неё не чего не останется
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