У мамы было 566544211 рублей , 26545 она потратила на платье , 44224 она потратила на ткфли и ??опоги , 109867она потратила на шубу . Сколько денег у нее останется чтобы купить машину ? ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Математика
У мамы было 566544211 рублей , 26545 она потратила на платье , 44224 она потратила на ткфли и ??опоги , 109867она потратила на шубу . Сколько денег у нее останется чтобы купить машину ? ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У неё не чего не останется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Переставь буквы местами и напиши названия блюд. Например щобр- борщ. Наривеки _____, ??ипро ___ .
Ответить
Физика
Автомобиль движется равномерно горизонтально со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивл??ния движения равна 400Н. Определите работу совершенную двигателе...
Ответить
Информатика
1) Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое растровое изображение размером 128×128 пикселов...
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC прямая MK, параллельная стороне AC, делит сторону BC на отрезки BK=15 KC=5 а сторону AB на BM AM. Найти длину отрезка MK, если A...
Ответить
История
Представители какого из либеральных течений: славянофилы или западники, подверглись большей опале со стороны царский властей и почему?
Ответить