Докажите, что уравнение: (x+17)(x-8)=21(x-8) не имеет отрицательных корней.

Математика
Докажите, что уравнение: (x+17)(x-8)=21(x-8) не имеет отрицательных корней.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2+17х-8х-136=21х-168 х^2-12х+185=0 Д:-6^2-49=-13 уравнение не имеет корней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Общий знаменатель 42 и 35 коков он?
Ответить
Английский язык
Задайте по одному вопросу на каждое предложение на английском. Срочно 1.Через тысячи лет будут детать машины.2. Изобретут элексир молодости.3.Люд...
Ответить
Математика
Спрости вираз 8,42+3,17-x
Ответить
Қазақ тiлi
Ғасыр көне қала алғашқы халық сөздерінің синонимі
Ответить
Математика
У мамы было 566544211 рублей , 26545 она потратила на платье , 44224 она потратила на ткфли и ??опоги , 109867она потратила на шубу . Сколько денег...
Ответить