Докажите, что уравнение: (x+17)(x-8)=21(x-8) не имеет отрицательных корней.
Математика
Докажите, что уравнение: (x+17)(x-8)=21(x-8) не имеет отрицательных корней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2+17х-8х-136=21х-168 х^2-12х+185=0 Д:-6^2-49=-13 уравнение не имеет корней.
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