Общий знаменатель 42 и 35 коков он?
Математика
Общий знаменатель 42 и 35 коков он?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42=6*7 35=5*7 общий знаменатель 7
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