Помогите пожалуйста в 5 предложениях что такое республика рсфср-
Обществознание
Помогите пожалуйста в 5 предложениях что такое республика рсфср-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РСФСР 1918г. - Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.
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