. Написать программу, которая считывает в окне консоли целое число n и используя Math.random() печатает в окно консоли n случайных чисел между 0 и 1, а затем печатает их среднее значение. Использовать while и псевдокод. плз реб...

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. Написать программу, которая считывает в окне консоли целое число n и используя Math.random() печатает в окно консоли n случайных чисел между 0 и 1, а затем печатает их среднее значение. Использовать while и псевдокод. плз ребята. в еклипсе

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