. Написать программу, которая считывает в окне консоли целое число n и используя Math.random() печатает в окно консоли n случайных чисел между 0 и 1, а затем печатает их среднее значение. Использовать while и псевдокод. плз реб...
Информатика
. Написать программу, которая считывает в окне консоли целое число n и используя Math.random() печатает в окно консоли n случайных чисел между 0 и 1, а затем печатает их среднее значение. Использовать while и псевдокод. плз ребята. в еклипсе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = gets() i = 0 s = 0 while i<n do i += 1 r = Math.random(0,1) s += r puts r end puts s/n
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