. Написать программу, которая считывает в окне консоли целое число n и используя Math.random() печатает в окно консоли n случайных чисел между 0 и 1, а затем печатает их среднее значение. Использовать while и псевдокод. плз реб...

Информатика
. Написать программу, которая считывает в окне консоли целое число n и используя Math.random() печатает в окно консоли n случайных чисел между 0 и 1, а затем печатает их среднее значение. Использовать while и псевдокод. плз ребята. в еклипсе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = gets() i = 0 s = 0 while i<n do   i += 1   r = Math.random(0,1)   s += r   puts r end puts s/n
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что такое лицензия? У моей подруги есть фоторедактор. Я спросила: она купила или взломала? Она говорит у нее лицензия. Объясните, пожалуйста, тольк...
Ответить
Қазақ тiлi
СОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОМОНИМАМИ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ СРОЧНО
Ответить
История
Что делали спартанцы и илоты в Спарте
Ответить
Русский язык
Любви прекрасное мгновение
Ответить
Биология
Усі річки україни шо починаются на букву с
Ответить