Помогите. Составьте схемы к предложениям: 1.когда первые лучи зари касаются земли, на ветвях можжевельника загорается и тает серебрянная изморозь. 2.на горизонте загоралась утренняя заря и освещала красным лучом долину. 3. Гр...
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Помогите. Составьте схемы к предложениям: 1.когда первые лучи зари касаются земли, на ветвях можжевельника загорается и тает серебрянная изморозь. 2.на горизонте загоралась утренняя заря и освещала красным лучом долину. 3. Гроза превратилась в страшную бурю, и тяжёлая рожь склонилась к земле.
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1) -- =, = - 2) = -- и = 3) -- =, и -- = ( -- подлежащее. = сказуемое)
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