из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста Один велосипедист ехал со скоростью 4 километров час другой со скоростью 16 километров в час сколько километров пути было между ними через 2 часа
Математика
из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста Один велосипедист ехал со скоростью 4 километров час другой со скоростью 16 километров в час сколько километров пути было между ними через 2 часа
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