из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста Один велосипедист ехал со скоростью 4 километров час другой со скоростью 16 километров в час сколько километров пути было между ними через 2 часа

Математика

из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста Один велосипедист ехал со скоростью 4 километров час другой со скоростью 16 километров в час сколько километров пути было между ними через 2 часа

Автор: Гость