Точка А (-2;3) симметрична точке А1 (6;-9) относительно точки В. Найдите координаты точки В.

Гость: Гость:

Точка В є серединою відрізка АА1. Тому координати Х та У точки В знаходимо за формулами координат середини відрізка Х=(Х1+Х2):2 , У=(У1+У2):2. Отже Х=(-2+6):2=2, У=(3+(-9)):2=-3. В (2;-3)