Напишите ответы. 1.что такое текст? 2.что называется абзацем? 3.какие типы тексто?? ты знаешь? 4.как составить план? 5.чем сочинение отличается от изложения?
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Напишите ответы. 1.что такое текст? 2.что называется абзацем? 3.какие типы тексто?? ты знаешь? 4.как составить план? 5.чем сочинение отличается от изложения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 текст это приложение связаны между собой 2 Это красная строка до следующей красной строки 3 повествование, описание, рассуждение 4Надо определить на несколько частей ты будешь делить каждую часть надо озаглавить. сочинение ты пишешь своими словами и сам изложение Ты должен написать словами автора попытаться
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