На 1 шарф идёт 3 мотка шерсти, а на одну шапку 2 мотка шерсти. Сколько мотков шерсти пойдёт на 7 шарфов и 7 шапок? РЕШИ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.

Математика
На 1 шарф идёт 3 мотка шерсти, а на одну шапку 2 мотка шерсти. Сколько мотков шерсти пойдёт на 7 шарфов и 7 шапок? РЕШИ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 1)3*7=21 2)2*7=14 3)21+14=35 2 способ: 1)3+2=5 2)5*7=35
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