На 1 шарф идёт 3 мотка шерсти, а на одну шапку 2 мотка шерсти. Сколько мотков шерсти пойдёт на 7 шарфов и 7 шапок? РЕШИ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.

Математика

На 1 шарф идёт 3 мотка шерсти, а на одну шапку 2 мотка шерсти. Сколько мотков шерсти пойдёт на 7 шарфов и 7 шапок? РЕШИ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.

Автор: Гость