Найди значение выражения 35:5•4+16:2•5

Математика
Найди значение выражения 35:5•4+16:2•5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35:5=7 2) 7х4=28 3) 16:2=8 4) 8х5=40 5) 28+40=68
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