ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПРЕФИКСА И СУФФИКСА НАПИШИТЕ СЛОВА

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ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПРЕФИКСА И СУФФИКСА НАПИШИТЕ СЛОВА
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Гость:
Бег-забег Медведь-медвежонок Батарея-батарейка Прыгнул-перепрыгнул
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