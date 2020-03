Помогите ответить на вопросы Travelling Your class is organising a one-day excursion in June. 1. What places would you like to go to?(либо Эстония, либо Литва или Швеция) 2.How are we going to grt there? 3.What things sho...

Английский язык

Помогите ответить на вопросы Travelling Your class is organising a one-day excursion in June. 1. What places would you like to go to?(либо Эстония, либо Литва или Швеция) 2.How are we going to grt there? 3.What things should we take us? 4.What can we do while we are on the road? 5.What can we do with the pictures that wil we take on our trip?

Автор: Гость