Срочно!!-какие события предшествовали появлению гунов на землях Северо-Западного Кавказа??

Гость: Гость:

Ну кавказ по началу заваевали саки а после на них напали племени Северного Китая затем они создали временой союз состоящий из 5 (жузов) А когда все разрешилось царь из 1 союза выдвенул идею об объеденении всех союзов в 1 большое государство после они начали кочевать связи с расшерением скота и они перестали заниматься земледелием и конечно потом появились саки!