Срочно!!-какие события предшествовали появлению гунов на землях Северо-Западного Кавказа??
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Срочно!!-какие события предшествовали появлению гунов на землях Северо-Западного Кавказа??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну кавказ по началу заваевали саки а после на них напали племени Северного Китая затем они создали временой союз состоящий из 5 (жузов) А когда все разрешилось царь из 1 союза выдвенул идею об объеденении всех союзов в 1 большое государство после они начали кочевать связи с расшерением скота и они перестали заниматься земледелием и конечно потом появились саки!
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