Помогите пж какое окончание в слове сирени

Русский язык
Помогите пж какое окончание в слове сирени
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Автор: Гость
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Гость:
Наверное и или нулевое но скорее всего и
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