Помогите,пж,написать поучение младшей сестре. С использованием устаревших слов. Заранее,спс!

Литература
Помогите,пж,написать поучение младшей сестре. С использованием устаревших слов. Заранее,спс!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поучение: Для меня ты ещё маленький, но для кого-то ты уже совсем взрослый. Есть ребята, которые ещё младше тебя, и ты сильнее их. Помни, что ты когда-то тоже был таким маленьким, и никогда не обижай малышей. Подавай им пример, всегда прежде попытайся разрешить проблему словами, а не дракой, ты же старше и мудрее. В драке можно получить такие травмы, которые останутся на всю жизнь. Помни, младшие часто копируют поведение старших. Не хочешь же ты воспитывать людей, которые не могут договориться? Вот тебе моё поучение. Прошу тебя, прислушайся к моим словам, я бы хотел, чтобы ты вырос хорошим человеком.
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