Доказать,что sin A+B/2=cos c/2. A,B,C-углы треугольника.
Математика
Доказать,что sin A+B/2=cos c/2. A,B,C-углы треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, что в левом синусе должно быть (А+В)/2 Помним, что сумма всех углов треугольника равна 180 градусов или П радиан: A + B + C = П Отсюда: A + B = П - C Подставляем это в равенство: sin (П - С)/2 = cos C/2 sin (П/2 - С/2) = cos C/2 Если изобразить единичную окружность, то мы увидим, что это равенство верно: косинус некоего угла a всегда равен синусу угла (П/2-a)
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