Сформулиройте закон бойля мариотта
Физика
Сформулиройте закон бойля мариотта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При постоянной температуре для данной массы газа отношение давлений обратно пропорционально отношению объемов или: p*V=const
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