За сколько времени Земля упадет на Солнце, если перестанет вращаться вокруг него?

Физика
За сколько времени Земля упадет на Солнце, если перестанет вращаться вокруг него?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗЕМЛЯ налетит на небесную ось, но-ПЕРЕД тем как упадёт на Солнце
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