Как решить задачу Среди, пяти глубочайших океанских впадин называют Курило- Камчатскую и Филиппинскую. Известно,глубина Филиппинской впадины на 2 м меньше глубены Курило- Камчатской .Назови глубену обоех впадин,есле глубина Фил...
Математика
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Ответ(ы) на вопрос:
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10540+2=10542 курило-камчатская впадина
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