Как решить задачу Среди, пяти глубочайших океанских впадин называют Курило- Камчатскую и Филиппинскую. Известно,глубина Филиппинской впадины на 2 м меньше глубены Курило- Камчатской .Назови глубену обоех впадин,есле глубина Фил...

Математика

Как решить задачу Среди, пяти глубочайших океанских впадин называют Курило- Камчатскую и Филиппинскую. Известно,глубина Филиппинской впадины на 2 м меньше глубены Курило- Камчатской .Назови глубену обоех впадин,есле глубина Филиппинской впадины равна 10 540 м.g

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