Переведите с английского- has she been going abroad every summer?
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Переведите с английского- has she been going abroad every summer?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое-то неккоректное предложение.Дословно: она ездила за границу каждое лето?
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